ABD'de kritik saatler

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

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ABD Kongresi savaş hali dışında ilk kez işgale uğradı

ABD Kongresi, tüm Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla ortak oturumda bir araya geldi.

Ülkedeki seçim yasalarına göre, 14 Aralık 2020'de tüm eyaletlerdeki Seçiciler Kurulu delegelerinin kullandığı oyların tek tek sayılıp ardından seçim sonuçlarının tescil edileceği ortak oturum, Başkan Donald Trump'ın "sonuçları kabul etmeyeceğim" açıklamalarının gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Büyük oranda "seremonik" olarak kabul edilen oturum, kaotik 3 Kasım 2020 seçimleri ve sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle bu yıl büyük önem taşıyor.

Oturumdan kısa süre önce Washington'da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi" için geri göndermesi gerektiğini savundu.

Pence'ten ise bu yönde adım atacağına yönelik herhangi bir işaret gelmezken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, "Pence'in Trump'a böyle bir şey yapamayacağını söylediği" iddia edildi.

Cumhuriyetçilerin ilk itirazı Arizona eyalet oylarına

Oturumun başlamasından birkaç dakika sonra seçimin kritik eyaletlerinden Arizona'nın delege oylarına Cumhuriyetçiler itiraz etti.

Senato ve Temsilciler Meclisinden birden fazla ismin imza attığı itiraz dilekçesinin oturum başkanlığına ulaşmasının ardından oturuma 2 saat sürecek tartışma bölümü için ara verildi.

Tartışma bölümünün ardından söz konusu itirazın kabul mü ret mi edileceğine ilişkin oylama yapılması ve ardından Kongrenin yeniden ortak oturuma dönerek delege oylarının sayımına devam etmesi bekleniyor.

Washington'daki olaylar nedeniyle Kongredeki seçim oturumlarına ara verildi

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken, Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato ve Temsilciler Meclisi, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik gerekçesiyle bina dışına çıkarıldı.

Başkent Washington'daki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

Bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi

Şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi.

Polis, barikatları aşarak Kongre binasına giren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Trump'tan destekçilerine "itidal" çağrısı

ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisine 1 kişinin silahla girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Temsilciler Meclisine 1 kişinin silahla girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Bir kadın olaylar sırasında silahla ağır yaralandı

CNN Televizyonuna konuşan bir güvenlik kaynağı, Kongre binasında olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığını açıkladı.

Kadının nasıl vurulduğu ve kim olduğu henüz açıklanmadı.

Pensilvanya Valisi Wolf'tan "darbe girişimi" nitelendirmesi

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Trump, Ulusal Muhafızlara, "Kongre binası önündeki olaylara müdahale edin" talimatı verdi

ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den "itidal" çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak, şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

Pence, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Kongresindeki şiddet ve yıkım hemen durmalı. Bu olaylarda yer alan herkes güvenlik güçlerine saygı duymalı ve hemen binayı terk etmeli." ifadesini kullandı.

Barışçıl protestoların her Amerikalının hakkı olduğunun altını çizen Pence, "Ancak Kongre binamıza saldırı hoş görülmeyecektir ve bu olayda yer alan herkes kanun önünde hesap verecektir." paylaşımında bulundu.

ABD'de Kongre binasındaki olaylarda çok sayıda polis yaralandı

ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada çok sayıda polisin yaralandığı bildirildi.

ABD Ulusal Muhafızları ile polis, Kongre binasındaki protestocuları yatıştırmak için yola çıkarken, Trump destekçileri ile polis arasındaki arbede devam ediyor.

CNN televizyonuna açıklama yapan güvenlik kaynakları, Kongre binasında göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Trump'tan destekçilerine 'evlerine dönme' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre binasında çıkan olaylar üzerine yayımladığı görüntülü mesajında kendisini destekleyen göstericilere "eve dönün" çağrısı yaptı.

Trump, mesajında, "Acı içinde olduğunuzu, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var." dedi.

Seçimi açık ara önde kazandıklarını herkesin bildiğini iddia eden Trump, destekçilerine şöyle seslendi:

"Şimdi eve dönmeniz gerekir. Huzuru, kanun ve düzeni sağlamamız gerekir. Kanun ve düzen ile insanlarımıza saygı göstermek zorundayız. Çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha önce böyle bir şey olmamıştı, (seçimi) hepimizin elinden, benden, sizden ve ülkemizden aldıkları başka bir zaman olmamıştı. Hileli bir seçim oldu ancak bu insanların ekmeğine yağ süremeyiz. Huzuru sağlamamız lazım. Onun için evinize gidin. Sizi seviyoruz. Sizler bizim için özelsiniz. Neler olduğunu gördünüz. Çok daha kötü, insanlara nasıl davrandıklarını gördünüz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin."

Kongre binası yakınındaki patlayıcı etkisiz hale getirildi

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Trump destekçileri binayı boşaltırken polisle arbede yaşanıyor

Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından Kongre binası boşaltılırken, bina dışında polisle göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Kongre binası dışında bir grup göstericiyle polis arasında arbede yaşandığını aktarıldı.

Kongre'nin bazı üyeleri de yaşanan olayların ardından ABD Başkanı Donald Trump için azil soruşturması çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Mondaire Jones, "demokrasi için daha karanlık bir gün hayal edemediğini" belirterek, "Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama organına karşı şiddeti kışkırttı, binlerce destekçisini Kongre binasını basmaya teşvik etti ve yine azil soruşturmasından geçirilmeli." ifadesini kullandı.

Kongre'nin Demokrat üyesi Ilhan Omar da Twitter hesabında "Donald J. Trump hakkında Temsilciler Meclisi tarafından azil soruşturması açılmalı ve ABD Senatosu tarafından da görevinden alınmalıdır. Onun görevde kalmasını izin veremeyiz. Bu cumhuriyetimizi koruma meselesidir. Yeminimizi yerine getirmeliyiz." paylaşımını yaptı.

Bu arada ABD basınında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Swat timinin binanın temizlenmesi ve Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'na hazırlanması için Kongre'ye girdiği haberleri yer aldı ve timin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Ulusal Muhafızların tamamı aktif hale getirildi

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." açıklaması yaptı.

Miller, yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Maryland Temsilcisi Steny Hoyer ile görüştüklerini kaydetti.

Olaylara müdahale etmek üzere Washington Ulusal Muhafızlarının tamamını aktif hale getirdiklerini ifade eden Miller, "Yerel makamların talepleri üzerine gerekli görüldüğü takdirde ek destek de vermeye hazırız. Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler ve ona göre davranacaklardır." mesajını verdi.​​​​​​

Ortak oturumda ne bekleniyor?

Bu siyasi tartışmalar altında başlayan ortak oturumda, Seçiciler Kurulunda yer alan her bir eyaletin delegelerinin 14 Aralık 2020'de kullandığı oylar, Pence'in önüne kapalı zarflar içinde sunulacak.

Pence'in zarfları alfabetik sıraya göre açıp, tek tek eyaletlerdeki delege oylarının hangi başkan adayı için kullanıldığını okuması gerekiyor.

Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak.

2 saatlik bu tartışma bölümünün ardından Kongrenin her iki kanadında da, itirazların kabul edilip edilmemesine yönelik oylama yapılacak. İtirazın, kabul edilebilmesi için her iki kanatta da salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde, Demokratlar çoğunlukta olduğu ve Senatoda da birden fazla Cumhuriyetçi isim Joe Biden'ın seçimleri kazandığını kabul ettiği için 2 saatlik tartışma bölümünün ardından "delege oylarının sayılacağı" asıl bölüme devam edilmesi ve seçim sonuçlarının Biden lehine tescil edilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, uzunca bir süredir Cumhuriyetçi Kongre üyelerine çağrıda bulunarak, seçim sonuçlarına itiraz etmelerini ve 6 Ocak'ta sonuçları tescil etmemelerini istiyordu.

3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 14 Aralık 2020'de ülke genelindeki 538 delege oylarını kullanmış, Demokrat aday Biden 306 delegeyle seçimleri kazanmıştı.