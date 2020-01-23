NATO, Irak güçlerini eğitmeye devam edecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Irak Cumhurbaşkanı Salih'e Irak güçlerini eğitme görevini sürdüreceklerini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu kapsamında bir araya geldi. Basına kapalı görüşmede ikili, Irak Meclisinin 5 Ocak'ta aldığı ülkedeki yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması kararını masaya yatırdı. Salih ve Stoltenberg'in, Irak'ın bağımsız siyasi kararlarıyla egemenliğine saygı duyulmasına vurgu yaptıkları ifade edildi. Görüşmede Stoltenberg, Salih'e NATO'nun Irak'taki güvenlik güçlerine eğitim verilmesi ve askeri yardımlarda bulunma görevine bağlı kaldığını yineledi. AA

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