NATO, Kuzey Makedonya'nın üyeliğine yeşil ışık yaktı

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yıl sonu yeni üyeleri olması beklenen Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü ziyaret etti. Stoltenberg, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'e Prespa Anlaşması'na katılımı nedeniyle övgülerini ileterek, Kuzey Makedonya'yı NATO üyesi olarak görmeyi umduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg iki günlük Üsküp ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya devlet yetkilileriyle görüştü. Stoltenberg, Yunanistan ve Makedonya devleti arasındaki isim anlaşmazlığına çözüm getiren ve Makedonya'nın ismini "Kuzey Makedonya" olarak değiştirmesinin önünü açan Prespa Anlaşması'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. NATO Genel Sekreteri, "Kendiniz için daha iyi bir gelecek inşa ediyorsunuz, bölgesel ve Atlantik ötesi güvenlik ve gelecek refaha katkıda bulunuyorsunuz." diyerek Kuzey Makedonyalı yetkililerden övgüyle bahsetti. Ziyaret, Kuzey Makedonya'nın Yunanistan ile sorunlarını çözerek NATO üyeliği yönünde somut adımlar attığı dönemde gerçekleşti. NATO üyesi devletler ile Kuzey Makedonya Şubat ayında imzalanan bir anlaşmayla üyelik zeminini hazırlamıştı. 2008 yılından beri Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğini engelleyen Atina ile varılan Prespa anlaşması, NATO için kapıları açmıştı. Euronews Türkçe

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