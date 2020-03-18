NBA'deki vaka sayısı 7 oldu

NBA'de hastalığa yakalanan basketbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

Kovid-19, ABD'nin tamamına yayıldı ABD’de Kovid-19 paniği: Silah satışlarında dikkat çeken artış! Trump'tan 'evinizde kalın' çağrısı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükseldi. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Kimlikleri saklı tutulan basketbolculardan birinin belirtileri gösterdiği, 3'ünde ise semptom görülmediği bilgisi verildi. Sağlık ekibinin gözetimindeki 4 oyuncunun da kendisini tecrit altına aldığı belirtildi. AA

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