CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Uysal, ziyaret sonrası basın açıklaması yaptı.

Tank palet fabrikasıyla ilgili iktidarı eleştiren ana muhalefet lideri, fabrikanın Katar'a "peşkeş" çekildiğini belirterek, bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne "bir ihanet" olarak gördüklerini söyledi.

Katar Ordusu'na Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 milyar dolarlık en büyük fabrikasının sıfır bedelle verildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Arkasında isterse kim olursa olsun. Hangi güç olursa olsun. Siyaseten ve başka amaçlarla kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, tank palet fabrikasının Katar Orudusu'na peşkeş çekilmesi TC Devleti'ne de ordusuna da açıkça söylüyorum bir ihanettir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Bir lira almadılar. Bir dolar almadılar. Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ne zamandan beri Türkiye Katar'ın beslemesi oldu?"

Dün bir haber kanalındaki televizyon programında eski bir AK Parti milletvekilinin Katar hakkında demeçlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Milletvekili Katar için, ekonomik olarak Türkiye'yi neredeyse en kritik dönmelerde besliyor para aktarıyorlar" diyor. Yav ne zamandan beri TC Devleti Katar'ın beslemesi oldu? Buna itiraz eden var mı? Bunu sorgulayan var mı? Bunu konuşan var mı? Yanlıştır diyen var mı? 'TC Devleti Katar'ın beslemesi olamaz' deyip 'bunu düzelt' diyen var mı? RTÜK var mı? Yok, yok. Neden? Kanal yandaş kanal, söyleyen de AK Partili de onun için. Bundan daha ağır bir cümle olabilir mi? Katar Türkiye'yi besleyebilir mi? Biz aç mıyız yav? Biz, el avuç açan bir devlet miyiz? Biz Katar'ın beslemesi miyiz? Tank palet fabrikasını bedava verdi. Neden? Besleme olduğun için mi? Bunların tartışılması lazım." diyerek ortak basın toplantısını noktaladı.

