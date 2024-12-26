Nerede kaldı din ve vicdan hürriyeti?

Fransa’da başörtülü Müslüman bir kadının, erkek memurla tokalaşmayı reddettiği için karakolda ifade verdiği belirtildi.

Karakola giden kadın, “Müslümanım, başörtüsü takıyorum ve tokalaşmayı reddettiğim bir memur, beni polise ihbar etti. Saçma bir ifadeye çağrıldım” dedi. Müslüman kadın, karakolda bir saat boyunca kendisine “Fransa’nın kötülüğünü istiyor musunuz? Filistin’deki savaşla ilgili fikriniz nedir? Selefîlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzik dinliyor musunuz? Yurt dışına taşınmayı düşünüyor musunuz? Camiye gidiyor musunuz?” sorularının yöneltildiğini belirtti. Polisin eski çalıştığı işyerini aradığını, ailesi ve çevresi hakkında özel sorular da sorduğunu aktaran Müslüman kadın, bir memurla tokalaşmayı reddetmenin yasak olmadığını vurguladı. AA

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