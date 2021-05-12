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13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Netanyahu ABD'ye teşekkür etti

12 Mayıs 2021, Çarşamba 23:53
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin, İsrail'in "kendisini savunması hakkı"na verdiği destek dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e teşekkürlerini sundu.

ABD, BMGK'nin ortak Kudüs açıklamasına engel oldu

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında meydana gelen son gerginliklere ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

 

Başbakan Netanyahu, Blinken'in görüşme sırasında İsrail'in kendisini savunma hakkının olduğunu hatırlattığını söyledi.

Netanyahu, Blinken'e ABD'nin İsrail'e "kendisini savunması için" verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün, İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hady Amr'ı, Filistin ve İsraillilerle görüşmek üzere bölgeye gönderdiklerini ve Gazze ile Kudüs'te yaşananlardan derin kaygı duyduklarını bildirmişti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırı sonrası patlak veren olaylarda şimdiye kadar 14'ü çocuk, 5'i kadın 61 Filistinli şehit olurken Gazze'ye 150 hava saldırısı gerçekleştirildi, 500 hedef vuruldu.

Gazze'deki Hamas ise saldırılara karşılık vermek için binden fazla roketi İsrail'e fırlattı.

AA

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