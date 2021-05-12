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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

ABD, BMGK'nin ortak Kudüs açıklamasına engel oldu

12 Mayıs 2021, Çarşamba 19:00
ABD, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere ikinci kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ortak açıklama yapmasını engelledi.

14'ü çocuk, 5'i kadın: İsrail'in saldırılarında Şehit sayısı 56'ya yükseldi!

 

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginliği görüşmek için ikinci kez kapalı oturumda toplandı.

Konsey, oturumunda İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yapan BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'dan Doğu Kudüs'te artan gerginlik ve son gelişmeler hakkında brifing aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'teki gerginlik ve Gazze'deki hava saldırılarından derin endişe duyan ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunan ortak bir açıklama yapmak istedi ancak konseyin açıklaması ikinci kez ABD tarafından engellendi.

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin yapmak istediği açıklamanın gerginliği azaltmaya yardımcı olmayacağı gerekçesiyle açıklamayı engellediğini söyledi.

Uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu BM'nin en güçlü organı Güvenlik Konseyi, son yıllarda veto gücüne sahip ülkeler Rusya'nın Suriye'de, Çin'in Myanmar'da, ABD'nin ise İsrail-Filistin sorunun çözümündeki yanlı tutumları nedeniyle hiçbir somut adım atamıyor ve meşruiyetini kaybetmekle eleştiriliyor.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere yönelik zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'e çok sayıda roket fırlattı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

İsrail saldırılarında 14’ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 335’e çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 200 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AA

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    ABD, BMGK'nin ortak Kudüs açıklamasına engel oldu

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