Netanyahu: Bana savcı darbesi var

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, hakkındaki 3 ayrı dosya sebebiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dâvâ açılması kararı verdi.

Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında 4000 numaralı dosyada rüşvet, 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise sahtekarlık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla iddianame hazırlanacağını açıkladı. Mandelblit’in dosyalara ilişkin yerel saate 19.30’da basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başsavcı Avichai Mandelblit’in aleyhindeki 3 ayrı dosya sebebiyle dâvâ açılmasına kararı vermesini darbe girişimi olarak niteledi. İsrail Başbakanı Batı Kudüs’teki ofisinde hakkındaki suçlamalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Suçlamaları reddeden Netanyahu, “Şu anda asılsız suçlamalarla Başbakan’a yönelik bir darbe girişimine şahit oluyoruz.” ifadesini kullandı. Netanyahu, zamanlamanın manidar olduğuna dikkati çekerek, kendisi hakkında yapılan soruşturmayla ilgili soru işaretleri oluştuğunu, bu durumun da İsrail polisi ve Başsavcısı’na olan güveni zedelediğini söyledi.

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