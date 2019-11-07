Netanyahu’dan daha insafsız

Trump, ABD’li yetkililerin İsrail Başbakanı Netanyahu adına istedikleri “Filistin güvenlik güçlerine yardımları serbest bırakması” talebini reddetti.

Amerikan Axios haber sitesi, ABD Dışişleri Bakanlığının, 6 ay önce Filistin’e yapılması gereken 12 milyon dolarlık yardımın kesilmediğini ancak yardımların Filistin yönetimine de aktarılmadığını tesbit ettiğini yazdı. Dışişlerinin bu durumu, İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ve diğer İsrailli yetkililerin, bu yardımların İsrail ile yakın çalışan Batı Şeria’daki Filistin güvenlik güçlerine sağlanmasını talep etmesi ile fark ettiği kaydedildi. Bu yardımların verilmesinin Netanyahu için önemli olduğunu belirten İsrailli yetkililere ise Dışişleri Bakanlığı’nın, bunun kararının Trump’ın elinde olduğunu aktardığı ortaya çıktı.

Trump reddetti

ABD’li yetkililerin, Başkan Donald Trump’tan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için önemli olduğunu ileri sürerek, Filistin güvenlik güçlerine yardımları serbest bırakmasını talep ettiği, Trump’ın ise “Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar, o zaman Netanyahu ödesin.” diyerek bu talebi reddettiği ortaya çıktı. Trump yönetimi iki yıldır Filistin’e yapılan yardımları peyderpey askıya almıştı.