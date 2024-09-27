Netanyahu’dan Lübnan’da ateşkes çağrılarına ret

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan’da 21 günlük ateşkes ilan edilmesi yönünde çaba sarf eden Batılı müttefiklerinin önerisini reddetti.

Ateşkes önerisini geri çeviren Netanyahu, ayrıca İsrail ordusuna “zafere kadar tüm gücüyle savaşmaya” devam etme emrini verdiğini söyledi. Netanyahu, öneriyi reddetmesine rağmen “İsrail, ABD’nin çabalarına müteşekkir, çünkü ABD’nin bölgede istikrar ve güvenliği sağlama yönündeki rolü vazgeçilmezdir” dedi. Beyaz Saray da İsrail’in “büyük bir dikkat ve çaba” ile hazırladıkları öneriyi reddetmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, “Eğer özellikle de İsraillilerle görüşmelerimizin ateşkes çabasını desteklediğine inanmasaydık, bu açıklamayı yapmaz, bu konuda çaba sarf etmezdik” diye konuştu. Haber Merkezi

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