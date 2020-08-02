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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Netanyahu ile Gantz arasında tartışma

02 Ağustos 2020, Pazar 18:13
İsrail'de 2 ayı aşkın süredir devam eden protestolar nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz arasında tartışma yaşandı.

İsrail'in Kanal12 televizyonuna göre Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, başta Kudüs'te olmak üzere ülkenin neredeyse her yerinde düzenlenen gösteriler için "Demokrasiyi ayaklar altına alma girişimi" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail medyasını, kendisine karşı göstericilere "suç ortaklığı yapmak"la suçlayan Netanyahu şunları söyledi:

"Koronavirüsün yayılma noktası sayılan bu gösterilere kimse sınırlama getirme çabasında olmadı hatta aksi yaşanıyor. Bu gösterileri parlatıyorlar. Daha önceki prosedürlerin aksine mahalleleri felç etmelerine, yolları kapatmalarına izin veriliyor."

"Gösterilere izin vermeliyiz"

Savunma Bakanı Gantz, Netanyahu'nun bu sözlerine karşılık, "Protesto gösterileri demokrasinin can damarıdır. Gösterilere izin vermeliyiz ve göstericileri korumalıyız." dedi.

Gantz, 15 bin kişinin Tel Aviv'de gösteri düzenlediğine ve 12 göstericinin gözaltına alındığına dikkati çekerek, "Biz hükümet olarak insanları dinlemek zorundayız. Bizim gösteriye izin verme ve göstericiyi koruma sorumluluğumuz var ancak maalesef dün birçok yerde saldırıya maruz kaldılar." ifadelerini kullandı.

Gösterilerin neden olduğu yüksek tansiyonun gölgesinde yaşanan bu tartışma, koalisyon hükümetinin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi olasılığının arttığı yorumlarına yol açtı.

Bütçe planı anlaşmazlığı

Öte yandan, bütçe meselesi de iki lider arasında ayrı bir anlaşmazlık konusu.

Netanyahu 1 yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz, 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

Yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail'de, geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.

Netanyahu ile Gantz koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

Etiketler: Netanyahu, Gantz, tartışma
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