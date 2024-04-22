Netanyahu İsrail’i yıkımın eşiğine getirdi

İsrailli tarihçi ve düşünür Yuval Noah Harari, “Gazze’den İran’a, Netanyahu Hükümeti İsrail’in varlığını tehlikeye atıyor” başlıklı yazı kaleme aldı.

İsrail’in, Netanyahu ve siyasi ortaklarının yıllardır sürdürdüğü yıkıcı politikalarının acı meyvesi olan tarihi bir yenilgiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Harari, Tel Aviv yönetiminin “intikamı” ülke çıkarının önünde tutması halinde hem İsrail’i hem de tüm bölgeyi büyük bir tehlikenin içine atacağını vurguladı. “(Netanyahu ve siyasi ortaklarının) Uzun yıllardır izlediği politikalar, İsrail’i yıkımın eşiğine getirdi.” ifadesini kullanan Harari, Netanyahu hükümetinin gelecek günlerde hem İsrail’in hem de bölgenin geleceğini şekillendirecek kararlar vermek zorunda kalacağını ancak bu yönetim kadrosunun bu tür kararlar almaya elverişli olmadığının pek çok kere tecrübe edildiğini belirtti.