Netanyahu’nun istifası istendi

İsrail’in başşehri Tel Aviv’de düzenlenen gösteride, 3 ayrı yolsuzluk dosyası dolayısıyla hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu’ya görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail’deki muhalefet partilerinden Demokratik Birlik İttifakı tarafından Habima Meydanı’nda düzenlenen gösteriye Netanyahu karşıtı yüzlerce kişi katıldı. Netanyahu’nun fotoğrafının bulunduğu “Suç başbakanı yazılı” pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık “Bibi (Netanyahu) eve git”, “Netanyahu istifa” sloganları attı. Tel Aviv’deki gösteri, Netanyahu hakkında dâvâ açılmasına karar verilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük gösteri oldu. AA

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