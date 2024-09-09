Netanyahu’nun sonu Miloseviç gibi olmalı

Yahudi asıllı aktivist Dror Feiler, Gazze’ye yönelik saldırıların “hiçbir nedeni olmadığını ve buna son vermenin zamanı geldiğini” belirterek, İsrail’e silah yardımı yapan ABD ve Batılı ülkelere şu sözlerle tepki gösterdi:

“Aslında bunun sona ermesi bize, Avrupa’ya, Batı dünyasına, ABD’ye çok bağlı. İsraillilere her gün verdikleri ölümcül silah desteğini kesmeliler ve aynı zamanda ‘Bunların yaşanmasından dolayı çok üzgünüz.’ demeliler. Onların üzgün olup olmamaları umurumuzda değil. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve tüm generallerinin sonu, (Slobodan) Miloseviç gibi Lahey’deki uluslararası mahkemede olmalı.” *** Tarihin ilk canlı yayın soykırımı İsveç’in başkenti Stockholm’de toplanan binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm’deki Odenplan bölgesinde toplanan yaklaşık 3 bin gösterici, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçunun derhal durdurulmasını istedi. Gösteriye katılan Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, “Gazze’deki Filistinlilere yönelik mevcut soykırım, günümüzün belirleyici meselesidir. Tavır almamak sizi, devam eden soykırımı kolaylaştırmaktan suçlu kılar” dedi. Gazze’de süren “soykırımın” insanlığa karşı bir suç olduğunu vurgulayan Gardell, şöyle devam etti: “Bu, insanlık tarihindeki ilk canlı yayın soykırımdır ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi ve Romanlara yönelik soykırım ya da Amerika’nın keşfi gibi önceki büyük olaylar kadar büyüktür.” AA

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