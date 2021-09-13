Netanyahu’nun yargılanması yeniden başladı

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU’NUN YARGILANDIĞI DÂVÂ 3 AY ARADAN SONRA YENİDEN BAŞLADI. İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS’TE GÖRÜLEN DURUŞMAYA NETANYAHU KATILMADI.

Eskİ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk iddiaları dolayısıyla yargılandığı davaya 3 aylık aranın ardından dünkü duruşmayla devam edildi. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan İsrail’e ait Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, koltuğunu kaybeden ve ana muhalefet saflarına geçen Netanyahu katılmadı. Netanyahu’nun başbakanlık koltuğunu kaybetmesinin ardından yapılan ilk duruşmada Wall News’in CEO’su Ilan Yeshua dinlendi. Duruşmada Netanyahu’nun avukatlarının, Yeshua ve diğer figürler arasındaki şahsî iletişimi gösteren delilleri mahkemeye sunması bekleniyor. Yerel basında çıkan haberlerde,

Netanyahu’nun avukatlarının, sadece müvekkillerinin değil diğer bazı siyasiler ve iş adamlarının da haberlerinin Walla News’de yer alması için girişimlerde bulunduğunu göster- meye çalıştığı belirtildi.

Görevdeyken yargılanan İlk İsraİl Başbakanı olarak tarİhe geçmİştİ

İsraİl Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası dolayısıyla dâvâ açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu’nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020’de, yine Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görülmüştü. Naftali Bennett’in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran’da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybeden Netanyahu’nun avukatları dosyayı ve delilleri incelemek için daha fazla süre talep etmiş, bunun üzerine mahkeme 16 Haziran’da dâvânın ertelenmesine karar vermişti.