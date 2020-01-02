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2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

'Netanyahu suçlu olduğunu biliyor'

02 Ocak 2020, Perşembe 02:41
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Başbakan Binyamin Netanyahu, Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına saatler kala yaptığı basın açıklamasında, dokunulmazlık başvurusu dilekçesini İsrail Meclisi'ne göndereceğini belirtti.

Başsavcı Mandelblit'in 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Netanyahu, geçen hafta yaptığı açıklamada dokunulmazlığın "demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu" ileri sürerek Meclis'e dokunulmazlık başvurusu yapacağının sinyalini vermişti.

İsrailli uzmanlar mevcut aritmetik nedeniyle Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunun Meclis'te kabul edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, Netanyahu'nun bu adımını "zaman kazanmak" şeklinde değerlendiriyor.

Yasalar gereği, Netanyahu'nun Meclis'e dokunulmazlık başvurusu yapması için tanınan süre bu gece yarısı sona eriyordu.

İsrailli siyasi lider Gantz: Netanyahu suçlu olduğunu biliyor

Başbakan Netanyahu'nun İsrail Meclisi'ne dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını duyurmasının ardından rakiplerinden de peş peşe açıklamalar geldi. 

Netanyahu'nun açıklamasından kısa süre sonra kameralar karşısına geçen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, "Netanyahu'nun dokunulmazlık isteği herkesin hukuk önünde eşit olduğu prensibini çiğnemektir. Netanyahu suçlu olduğunu biliyor." dedi.

Liberman, dokunulmazlığa "hayır" diyecek

Mevcut Meclis aritmetiğinde kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Netanyahu'nun kararını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Liberman, partisinin Netanyahu'nun dokunulmazlık talebine ilişkin başvurunun oylamasında "hayır" oyu vereceğini belirtti.

Liberman, paylaşımında "Şimdi şüphenin de ötesinde açık ki Netanyahu'nun ilgisini çeken ve onu ilgilendiren tek şey dokunulmazlık."ifadelerini kullandı. 

Süreç nasıl işleyecek?

Meclisin Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusuna ilişkin kararının, ülkede koalisyon hükümetinin kurulamaması ve 2 Mart'ta yeni bir erken seçime gidilecek olması nedeniyle uzun zaman alabileceği belirtiliyor.

Zira hükümetin kurulamaması nedeniyle Meclis'te, Netanyahu’nun dokunulmazlık talebini görüşecek İçişleri Komisyonu oluşturulamıyor. Söz konusu komisyonun oluşturulabilmesi için ülkede hükümetin kurulması veya Meclis'in salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin onayı gerekiyor.

Netanyahu'nun partisinin yanı sıra Meclis'teki 3 sağ partinin mart ayındaki seçimden önce dokunulmazlık başvurusunu görüşecek İçişleri Komisyonunun oluşturulmasına sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Söz konusu komisyonun kurulup kurulamayacağını eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın tavrı belirleyecek.

Liberman, geçen ay yaptığı açıklamada hükümet kurulmadan Netanyahu'nun başvurusunu görüşmek için İçişleri Komisyonu oluşturulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

İçişleri Komisyonu kurulamazsa, Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunun karara bağlanması için 2 Mart'taki erken seçimin beklenmesi gerekiyor. Bu seçimin ardından hükümet kurulursa, Netanyahu'nun başvurusu önce İçişleri Komisyonunda ele alınacak ve kabul edilirse Meclis oylamasına sunulacak.

Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunun kabul edilmesi için 120 sandalyeli Meclis'teki 61 milletvekilinin evet oyuna ihtiyaç duyuluyor.

AA

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