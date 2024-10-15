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15 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Netanyahu, UNIFIL'i de tehdit etti

15 Ekim 2024, Salı 13:01
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için tehdit etti.

Netanyahu, yayımladığı video mesajla İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'daki UNIFIL güçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

UNIFIL’in İsrail'in çekilme "talebine kulak vermesi" gerektiğini savunan Netanyahu, "İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlış" iddiasında bulundu.

Netanyahu, Hizbullah’ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, UNIFIL güçlerinin güneye çekilmesi tehdidini yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün de İsrail ordusunun UNIFIL'i hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi tehdidinde bulunmuştu.

Pek çok ülke, İsrail ordusunun UNIFIL üslerine saldırmasından derin endişe duyduklarını dile getirmiş, İsrail’e bu saldırıları hemen durdurması çağrısında bulunmuştu.

İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

AA

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