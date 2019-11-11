Netanyahu’ya istifa çağrısı

Eski İsrail Başbakanı İzak Rabin’in suikasta uğramasının 24’üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında konuşan torunu Yonatan Ben-Artzi, büyükannesinin ABD’de banka hesabının bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, dedesinin 1976 yılında başbakanlık görevinden istifa ettiğini hatırlattı.

Ben-Artzi, şöyle konuştu: ”Rabin askeri ve siyasi hayatında hep karar adamı olmuştu. Bu nedenle Başbakan ve tüm parti liderlerine İsrail’in çöküş içinde olduğunu, hükümet ve bütçe diye bir şeyin olmadığını ve İsraillilerin sıkıntı içinde olduklarını söylüyorum. Artık üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirip kendi yolunuza gitmelisiniz. Eğer adınız (Netanyahu) lekelendiyse köşenize çekilmenin zamanı geldi demektir. Eğer adınızı bu kara lekeden temizlemeyi başarırsanız geri dönebilirsiniz.” AA

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