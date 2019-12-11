Nijerya’da 100 milyondan fazla kişinin nüfus cüzdanı yok

Nijerya’da Ulusal Kimlik Kartı Yönetim Komisyonu (NIMC) Başkanı Aliyu Ebubekir, 200 milyon nüfuslu ülkede 100 milyondan fazla kişinin nüfus cüzdanının olmadığını söyledi.

Nüfus cüzdanının önemli olduğunu dile getiren Ebubekir, “Vatandaşlarımızın nüfus cüzdanına sahip olması onların yasal haklara ulaşması, resmi hizmetlerden faydalanabilmesi ve ekonomik hürriyetlerini elde edebilmeleri açısından önemli.” dedi. Nijerya’da silahlı çeteler ve terör örgütleriyle daha etkili şekilde mücadele etmek için nüfus cüzdanı taşıma zorunluluğu getirilmişti. AA

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