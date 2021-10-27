Nijerya’da 12 milyon çocuk okula gidemiyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da, kaçırılma korkusunun 12 milyondan fazla çocuğu okuldan uzaklaştırdığı bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari’nin Özel Kalem Müdürü İbrahim Gambari, 4. Uluslararası Güvenli Okullar Bildirgesi Konferansı’na katıldı. Gambari, konferansta Buhari’nin adına yaptığı konuşmada, özellikle ülkenin kuzey bölgesindeki devlet okullarına yönelik artan saldırıların eğitim sistemi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini belirtti. Ülkede kaçırılma endişesinden dolayı okula gitmekten korkan 12 milyondan fazla çocuğun olduğunu kaydeden Gambari, “Özellikle kız çocukları için bu güvenlik sorunları ve etkileriyle başa çıkmanın zor olduğunu size söylemeliyim.” dedi. Gambari, hükümetin, eğitim sektöründe yeterli başarıyı yakalamak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Chukwuemeka Nwajiuba ise saldırılarda kaçırılan öğrencilerin çoğunun fidye karşılığında serbest bırakıldığını aktardı. AA

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