Nijerya’da 129 milyon kişi yoksul

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya’da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.

Dünya Bankası Nijerya Ofisince yayımlanan raporda, ülkede enflasyondaki yükselişin milyonlarca Nijeryalıyı açlığa mahkum ettiği belirtildi. Nijerya’da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı kaydedilen raporda, ekonomik büyüme enflasyon kadar hızlı olmadığı için yoksulluğun hızla arttığı ifade edildi. Ülkede geçen yıl yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısının 115 milyon olduğuna işaret edilen raporda, bunun bu yıl 14 milyon Nijeryalının daha yoksullaştığı anlamına geldiği kaydedildi. AA

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