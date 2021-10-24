Nijerya’da hapishaneye saldırı: 575 firar

Nİjerya’da hapishaneye düzenlenen silâhlı saldırıda 575 mahkûm firar etti. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’nın Oyo eyaletinde, hapishaneye düzenlenen silâhlı saldırı sonucu 575 mahkûmun firar ettiği bildirildi.

Nijerya Cezaevi Dairesi Oyo Eyaleti Sözcüsü Olanrewaju Anjorin, basına yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirle- nemeyen silâhlı kişilerin dün gece Oyo’daki Abolongo bölgesindeki hapishaneye düzenlediği saldırıda 837 mahkûmun firar ettiğini belirtti. Saldırının ardından 262 mahkûmun yakalandığını aktaran Anjorin, halen 575 mahkûmun firarda olduğunu ve bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını kaydetti. Anjorin saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti. Nijerya’nın Kogi eyaletinde 13 Eylül’de silâhlı kişilerin bir hapishaneye düzenlediği saldırıda 240 mahkûm firar etmişti.

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