Nijerya'da IŞİD saldırısı: 18 ölü

Nijerya'da terör örgütü IŞİD'in Borno eyaletinde bulunan bir askeri kışlaya saldırısı sonrası en az 18 kişi öldü.

IŞİD'le bağlantılı Amaq Haber Ajansı, Gubio şehrinde bulunan askeri kışlaya silahlı saldırı düzenlendiğini ve örgütün en az 18 kişiyi öldürüp Nijerya Ordusu'na ait çok sayıda araç ve silahı çalarak kaçtığını duyurdu. Saldırının yerel saatle öğleden sonra 16:30 sıralarında yapıldığı, çatışmanın yaklaşık 4 saat sürdüğü kaydedildi. Yetkililer saldırıda çoğunluğu asker olan ölü sayısının artabileceğini belirtiyor. Nijerya'daki federal yetkililere göre Boko Haram, ülkenin en fakir bölgesi sayılan Borno eyaletinde bulunan 10 bölgeden dördünün kontrolünü elinde bulunduruyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) verilerine göre Nijerya'da son yıllarda terör örgütleriyle yapılan çatışmalarda on binlerce kişi ölürken en az 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kriz yıllarında ise 22 bini aşkın vatandaşın kayıp olduğu bildirildi. Euronews Türkçe

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