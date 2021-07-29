Nijerya'da yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - Küresel Çevre Fonu, Nijerya'nın kuzeyinde yüz binlerce kişinin açlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) - Küresel Çevre Fonu (GEF)'in Dayanıklı Gıda Güvenliği Projesi'nden Sorumlu Müdürü Rhoda Dia, Nijerya’da yıllardır devam eden güvenlik sorunları nedeniyle akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Ülkede artan güvensizlik ortamının yoksulluk ve ekonomik krizlerle sonuçlandığına işaret eden Dia, BM kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dikkat edilmezse bölgede 13 milyon insanın ilerleyen birkaç ay içinde akut gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

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