Notre Dame'ye dünyanın her yerinden mesaj

Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin çeşitli ülke liderleri ve uluslararası kuruluşlardan açıklamalar yapıldı.

İİT ve El-Ezher Kurumu'ndan açıklama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve El-Ezher Kurumu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde meydana gelen yangın nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını bildirdi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nin dün akşam çıkan yangın nedeniyle kısmen yıkılmasından derin üzüntü yaşadığını ifade etti.

Genel Sekreter Useymin, ülkenin en önemli turistik yerleri arasında olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Notre Dame Katedrali'nin yanarak zarar görmesi dolayısıyla Fransa hükümeti, halkı ve tüm Hristiyanların acılarını paylaştığını kaydetti.

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib de katedral yangınından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Kalbimiz, Paris'teki kardeşlerimizle" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin çeşitli ülke liderleri ve uluslararası kuruluşlardan açıklamalar yapıldı.

"Paris'in kalbinin yanması bizi derinden sarstı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın başkentindeki Paris'in tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin, "Paris'in kalbinin yanması bizi derinden sarstı." dedi.

Angela Merkel, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, herkes gibi kendisinin de Notre Dame Kadedrali'nin yandığı görüntülerden etkilendiğini belirtti.

Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Merkel, ülkesi adına Macron'a üzüntülerini ilettiğini belirterek, ''Paris'in kalbinin yanması bizi derinden sarstı." ifadesini kullandı.

Alman Şansölye ayrıca Notre Dame'nin sadece Fransa'daki Hristiyanlığın sembolü değil, Avrupa'nın birlikte paylaşılan ortak bir mirası olduğunu kaydetti.

Merkel, Notre Dame yangınında görev alan itfaiye görevlilerini de övdü ve Notre Dame'nin yeniden inşasında Almanya olarak gereken katkıyı yapacaklarını vurguladı.

"Notre-Dame, dünyadaki en güzel binalardan biriydi''

May, yaptığı yazılı açıklamada, katedrali yanarken görmenin üzücü olduğunu belirterek "Notre-Dame, dünyadaki en güzel binalardan biriydi. Fransa'nın ve Fransız halkının sembolüydü. Bütün dünya tarafından el üstünde tutuluyordu." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşa çalışmalarına elinden gelen desteği vereceğini vurgulayan May, "Fransa bu zorlu inşa görevine hazırlanırken, İngiltere de bu muhteşem katedralin ihyası için deneyim ve uzmanlığını sunmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a Notre-Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili üzüntüsünü, Fransa ile dayanışma duygularını dile getiren bir mesaj yolladığı bildirildi.