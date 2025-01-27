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27 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

On binlerce Gazzeli kuzeydeki topraklarına dönmeye başladı

27 Ocak 2025, Pazartesi 15:26
Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü sabah saatlerinde başladı.

İsrail'in Gazze Şeridinin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) izin vereceğinin açıklanmasının ardından, binlerce Filistinli yanlarına alabildiği eşyalarla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı.

 

Ayrıca anlaşmaya göre Gazze'nin kuzeyine Salahaddin Caddesi üzerinden geri dönüşler ise yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlıyor. Salahaddin Caddesi üzerinden dönüşlerin yaya değil, sadece araçlarla yapılması planlanıyor. Gazze'nin güneyinden kuzeyine dönüşte kullanılacak araçların geçiş noktasında bir ABD'li özel güvenlik şirketi tarafından denetim yapılacağı belirtiliyor. Selahaddin Caddesi üzerinde İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı aktarılıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki yapıların yüzde 80-90'ı yıkılmış olsa da 15 ay boyunca defalarca yerinden edilen Filistinliler, topraklarına dönmek istediklerini vurguluyor.

Zorla yerinden edilenleri taşıyan araçların da dönüşü başladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yaya olarak dönüş yoluna çıkanlardan yaklaşık 2 saat sonra, Filistinlileri ve eşyalarını taşıyan araçlar, "güvenlik" kontrolünden sonra Netzarim Koridoru'ndan Salahaddin Caddesi üzerinden dönüş yoluna koyuldu.

Yüzlerce araç, Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde gitmek için sabah saatlerinden bu yana bekliyordu.

İncelemeden sorumlu teknik ekibin gecikmesi nedeniyle geçişin rötarlı başladığı ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasına göre, Netzarim Koridoru ve Selahaddin Caddesi üzerinden geçen araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol ediliyor.

Hamas'tan Gazze halkını tebrik açıklaması

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze halkını "kutlu, mübarek geri dönüşlerinden dolayı" tebrik etti.

Açıklamasında Rişk, "Bu büyük bir gün. Göçe zorlananların kuzeye geri dönüş manzarası, İsrail işgalinin Filistin halkını yerinden etme konusundaki tüm hayallerini ve yanılgısını paramparça ediyor." ifadesini kullandı.

İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Yehud'un serbest bırakılmaması bahanesiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.

Katar, Hamas ve İsrail arasında esir takasının ikinci turunda çıkan krizin çözüldüğünü açıklamıştı

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ve İsrail arasında takasın ikinci turunda çıkan krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceği ve bu esir takası turunda ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı aktarılmıştı.

Bu mutabakatın bir parçası olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedilmişti.

AA

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