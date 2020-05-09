'Orta Doğu'nun, bölgesel güvenlik anlaşmasına ihtiyacı var'

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Orta Doğu'nun, yeni tip koronavirüs de dahil olmak üzere çeşitli krizler karşısında bölge için temel istikrarı sağlayacak bir bölgesel güvenlik anlaşmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Johns Hopkins Üniversitesinin internet aracılığıyla düzenlediği "Körfez Bölgesinde ve Dışında Küresel Dış Politika ve Diplomasi" konulu sempozyuma katıldı.

Sempozyumda konuşan Bakan Al Sani, "Dışlama veya kısıtlamalar uygulamak yerine, bölgesel güvenlik çerçevesinde doğrudan iş birliği ve diyalog yoluyla uzun vadeli güvenlik elde etmek için daha büyük fırsatımız var." dedi.

Körfez kriziyle ilgili ise Al Sani, uluslararası toplumun, krizin Katar devletine ve halkına yönelik yalan ve işlenen suçlara dayandığının farkında olduğunu vurguladı.

Al Sani, "Orta Doğu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) de dahil olmak üzere çeşitli krizler karşısında bölge için temel istikrarı sağlayacak bir bölgesel güvenlik anlaşmasına ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.