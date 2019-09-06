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Osmanlı'yı hedef alan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn protesto edildi

06 Eylül 2019, Cuma 17:18
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemini hedef alan skandal açıklamaları cuma namazının ardından Trablusşam'da protesto edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı İmparatorluğu dönemini hedef alan skandal açıklamaları, cuma namazının ardından Trablusşam kentinde protesto edildi.

Kentteki tarihi Büyük El-Mansuri Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra Avn'ın "Osmanlı'nın Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal açıklaması ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine dün yapılan provokatif eyleme karşı Osmanlı Devleti ve Türkiye'ye destek gösterisi düzenlendi.

Türk bayraklarının, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han ve Osmanlı armasının fotoğraflarının yanı sıra Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, Osmanlı Devleti ve Türkiye'ye destek sloganları attı.

Eski milletvekili Misbah el-Ahdab, Trablusşam Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültürel Miras Komitesi Başkanı Prof. Dr. Halid Tadmori, Büyük El-Mansuri Camisi İmamı Ali Çelebi ve tarihçi Prof. Ömer Tadmori'nin de katıldığı gösteride, Avn'ın iddialarının gerçeklerle bağdaşmadığı ve Osmanlı'nın sadece Türkiye'yi değil, Lübnan'daki ve tüm dünyadaki Müslümanları temsil eden bir medeniyet olduğu yönünde konuşmalar yapıldı.

İmam Çelebi, Cumhurbaşkanlığı makamına oturan kimsenin her şeyde mutedil ve İslam'ın gelenek ve tarihinin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle Lübnanlı Hristiyanlara yönelik hoşgörülü tutumlarını öğrenmesi gerektiğini kaydetti.

Eski milletvekili Ahdab da Avn'ın Osmanlı'ya yönelik ifadelerine tepki göstererek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'nın, hiç kimsenin kendisine itiraz etmesini istemeyen tavrıyla Lübnan'da herhangi bir Sünni vatandaşı kabul etmeyeceği görülüyor. Ancak bu yöntemle Büyük Lübnan'ı kutlamamız mümkün değildir. Ya bizler de bu vatanın bir parçası olarak görüleceğiz veya Sayın Cumhurbaşkanı, bizleri yok sayarak Lübnan Sünnilerini Osmanlı üzerinden cezalandıracaktır. Kendisi de bu tutumun sonuçlarını üstlenmelidir."

Prof. Dr. Tadmori de Trablusşam halkı olarak iki kardeş ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya çalıştıklarını ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Lübnan'a geçen ay gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi yönündeki isteklerinin altını çizdiğini aktardı.

AA

Etiketler: Lübnan, Osmanlı, Türkiye, tarih
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