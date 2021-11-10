Pakistan'da Başbakan Han, mahkemeye ifadeye çağrıldı

Pakistan Başbakanı İmran Han, 2014’te Peşaver şehrinde askeri okula düzenlenen terör saldırısıyla ilgili mahkemede ifade verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 2014’te askeri okula yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, söz konusu dönemde üst düzey sorumlulara karşı harekete geçilmesi ve şeffaf soruşturma yürütülmesi amacıyla mahkemeye başvurdu. Bu kapsamda Başbakan Han, konuyla ilgili mahkemeye çağrıldı. Mahkemede, Han’a 2014'te gerçekleştirilen terör saldırısının sorumlularını tespit etme konusunda ne tür adımlar atıldığı soruldu. Mahkeme heyeti, Han’dan saldırıyla ilgili güvenlik zafiyetinde sorumluluğu olanlara karşı harekete geçmesini istedi. Başbakan Han da hükümetin, adaletin gereklerini yerine getireceğine dair güvence verdi. AA

Okunma Sayısı: 65

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.