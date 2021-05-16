Pakistan’da İsrail protesto edildi

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Birkaç dini grubun çağrısıyla başkent İslamabad’ın G-9 bölgesinde bir araya gelen yüzlerce motosiklet ve otomobil sürücüsü, buradan parlamento binasının bulunduğu Demokrasi Kavşağı’na hareket etti. Araçlarına Filistin ve Pakistan bayrakları asan ve Demokrasi Kavşağı’nda duran protestocular, burada İsrail karşıtı slogan atarak, Filistin halkına yönelik saldırılara tepki gösterdi. Öte yandan göstericiler, Filistin ile dayanışma mesajları da verdi. AA

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