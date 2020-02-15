Pakistan'da milletvekili öldürüldü

Pakistan'ın Sindh eyaleti parlamentosu üyesi Şehnaz Ensari, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldü.

Geo haber sitesine göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) Milletvekili Ensari, vefat eden kayınbiraderi Zahid Kohar için Navabşah kenti yakınlarında düzenlenen anma töreninde, Kohar'ın bir yeğeni tarafından silahla vuruldu. İkilinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşadığını açıklayan Navabşah polisi, Ensari'nin saldırının ardından hastaneye götürülürken yolda öldüğünü bildirdi. Soruşturma başlatan polis, olay sırasında başka kişilerin de ateş ettiği ihtimali üzerinde durduğunu açıkladı. AA

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