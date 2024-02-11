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12 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Pakistan’da seçim kargaşası

11 Şubat 2024, Pazar 14:10
Pakistan ordusu komutanı, beklentileri boşa çıkaran seçimde iki eski başbakanın zafer ilan etmesi ardından, ülkeye “anarşi ve kutuplaşmayı” geride bırakma çağrısı yaptı.

Sonuçların büyük ölçüde açıklanmasıyla birlikte, hapisteki eski Başbakan İmran Han ile bağlantılı bağımsız adaylar çoğu sandalyeyi kazandı. Ordunun desteğine sahip olan eski Başbakan Navaz Şerif ise diğer partileri koalisyonda kendisine katılmaya çağırdı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Pakistan’ın hapisteki eski başbakanı İmran Han’ın partisi PTI, seçimlerin tam sonuçları açıklanmadığı takdirde Pazar günü seçim bürolarının önünde protesto gösterileri düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Yetkililer ayrıca Batılı gözlemcilerin seçimin yapılış biçimine yönelik eleştirilerini de reddetti.

Kim kazandı?

Ülkede milyonlarca kişi, 336 sandalyeli yeni Ulusal Meclisin yanı sıra Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i-İnsaf - PTI) olmak üzere üç ana siyasi partinin yarıştığı dört idari yasama meclisini seçmek için 8 Şubat’ta sandığa gitti. Kar amacı gütmeyen Özgür ve Adil Seçim Ağı, kazanan adayların yaklaşık 100’ünün bağımsız olduğunu ve sekizi hariç hepsinin PTI tarafından desteklendiğini söyledi. Şerif’in partisi PML-N 71, suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto’nun oğlu Bilawal Butto Zardari’nin partisi PPP ise 53 sandalye kazandı. Geri kalanlar ise daha küçük partiler ve bağımsızlar tarafından kazanıldı. General Asim Munir, kutuplaşma siyasetinin “250 milyonluk ilerici bir ülkeye yakışmadığını” söyleyerek tüm tarafları olgunluk ve birlik göstermeye çağırdı.

Haber Merkezi

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