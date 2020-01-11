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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Pakistan'daki mescit saldırısı kınandı

11 Ocak 2020, Cumartesi 10:06
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir medrese içindeki mescite yapılan bombalı saldırıyı şiddetle kınayarak, hayatını kaybedenler için Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da mescitte yaşanan bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan derin üzüntü dile getirildi. 

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mescite akşam namazı sırasında yapılan saldırı sonucu 15 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

AA

Etiketler: Pakistan, mescit saldırısı, kınama
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