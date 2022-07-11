Pakistan'ın fırtına: 5 kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi vefat etti. Şehirde 1 Haziran'dan bu yana aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 115'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'de devam eden yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı kazalarda elektrik akımına kapılan 4 kişi ölürken bir kişi de duvarın üzerine çökmesi sonucu öldü. Şehirde 1 Haziran'dan bu yana aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 115'e çıktı. Kentin birçok bölgesinde yağış sebebiyle sel meydana gelirken yollar sular altında kaldı. AA

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.