Papa’dan ateşkes çağrısı

Papa, uluslararası topluma Orta Doğu’da intikam sarmalına son verme çağrısında bulunarak: “Filistinliler, Gazze’de ve diğer bölgelerde büyük acı çekiyor. Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum. Lübnanlılar için dua ediyoruz” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, uluslararası topluma Orta Doğu’da intikam sarmalına son verilmesi çağrısı yaptı. Papa, Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duasının ardından uluslararası gelişmelere dair mesaj verdi.

Papa Franciscus, ayrıca yarının 7 Ekim 2023’ün yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, İsrail’e yakınlığını belirtti ve esirlerin serbest bırakılması isteğini dile getirdi. Katoliklerin ruhani lideri, “O günden bu yana Orta Doğu, Filistin halkını etkilemeye devam eden yıkıcı askeri eylemlerle giderek daha ciddi bir acıya sürüklendi. Filistinliler, Gazze’de ve diğer bölgelerde büyük acı çekiyor. Bunlar çoğunlukla masum siviller ve insani yardım alması gerekenler. Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum. Lübnanlılar için, özellikle de güneyde köylerini terk etmek zorunda kalanlar için dua ediyoruz.” diye konuştu.

Dünya barışı için oruç ve dua günü

Papa, yarın dünya barışı için dua ve oruç günü olacağını belirterek, “Uluslararası topluma, intikam sarmalına son vermeleri ve İran’ın birkaç gün önce gerçekleştirdiği gibi bölgede daha büyük bir savaşa yol açabilecek saldırıların artık tekrarlanmaması çağrısında bulunuyorum.” dedi. Bu arada Papa, Bosna Hersek’teki sel felaketinden etkilenenlerle de dayanışmasını dile getirerek, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.