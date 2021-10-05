Papa’nın muhafız birliğinde aşı krizi

Katolik Kilisesi’nin merkezi Vatikan’ı ve Papa’yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlamayan 3 muhafızın görevleri askıya alınırken, aşı olmak istemeyen 3 asker de birlikten ayrıldı.

1506 yılından beri Papa ve ikametini korumakla görevli dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliğinde aşı karşıtlığı sıkıntısı yaşanıyor. Vatikan’a yakın haber sitelerinden Rome Reports’a göre, İsviçreli Muhafızlar arasında Kovid-19’a karşı aşılaması tamamlanmayan 3 askerin görevleri askıya alınırken, aşı olmayı reddeden 3 asker de muhafız birliğinden ayrıldı. İsviçreli Muhafızların sözcüsü Urs Breitenmoser, yaptığı açıklamada, birlikten ayrılan 3 muhafızın bunu gönüllü yaptığını belirtirken, aşılamaları tamamlanmayan diğer 3 askerin ise bu süreçleri tamamlanıncaya dek görevlerinin askıya alındığını bildirdi. AA

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