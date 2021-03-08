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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

Papa: Sistani ile görüşmek ruhuma iyi geldi

08 Mart 2021, Pazartesi 20:51
Papa Francis, Irak'ta Şii lider Ayetullah Ali el-Sistani ile yaptığı görüşmenin "ruhuna iyi geldiğini" söyledi.

Özellikle Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen yaptığı Irak ziyareti nedeniyle eleştirilen Papa Francis, seyahati dönüşünde uçakta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bazı muhafazakar Katoliklerin Ayetullah Ali el-Sistani ile görüşmesini "sapkınlıktan bir adım uzak" olarak yorumlayabileceğini tahmin ettiğini belirten Papa, ancak dinler arası ilişkiler için bazen risk almanın gerekli olduğunu dile getirdi.

Sistani için 'büyük bilge' yakıştırması

Uçakta konuşan 84 yaşındaki papaz, 90 yaşındaki Sistani ile yaptığı görüşmeden oldukça olumlu bir şekilde bahsetti. Francis, "Bu inanç ziyaretini yapma ve gidip bu büyük bilgeyi bulma ihtiyacını hissettim" ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Papa, Sistani
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