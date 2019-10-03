Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırıda 4 kişi öldü

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırgan emniyet müdürlüğü çalışanı 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi. Metro istasyonu kapatıldı Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi. AA

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