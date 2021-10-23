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23 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Pentagon, üç hipersonik silah prototipini test etti

23 Ekim 2021, Cumartesi 14:59
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon, yeni silahların geliştirilmesi çalışmaları kapsamında hipersonik silah bileşeni prototiplerinin test edildiğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD ordusu ve donanması tarafından yapılan üç testin başarıyla sonuçlandığı bildirildi. Test programı kapsamında üç yörünge altı sondaj roketi fırlatıldı.

Prototipler, ABD Başkanı Joe Biden'in Çin'e ilişkin hipersonik silah endişelerini dile getirdiği çarşamba günü test edildi.

Testler, Virginia eyaletindeki NASA Wallops Uçuş Tesisi'nden Sandia Ulusal Laboratuvarları tarafından yürütüldü.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu testler gerçekçi bir ortamda gelişmiş hipersonik teknolojileri, kapasitelerini ve prototip sistemlerini gösteriyor.

ABD ordusu ve donanmasının 2022 yılında ortak hipersonik füze uçuş testleri yapacağı biliniyor.

Hipersonik silahlar, atmosferde ses hızından beş kat daha hızlı seyreden silahlar olarak tanımlanıyor.

ABD, 2000'li yılların başından bu yana geleneksel hızlı küresel saldırı programının bir parçası olarak aktif bir şekilde hipersonik silahlar geliştiriyor.

Rusya ve Çin de son dönemde hipersonik füze denemeleri yaptıklarını duyurdu. Son olarak hipersonik füze denemesi gerçekleştiren Pekin'in bu konuda bilinenden daha ileride olduğu belirtiliyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Pentagon, hipersonik silah prototipi
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