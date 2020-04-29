Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü

Peru'nun başkenti Lima'daki bir cezaevinde, mahkumların koronavirüs ile mücadele uygulamalarını yetersiz bulduğu için çıkardığı isyanda 9 hükümlü öldü.

Miguel Castro Castro Hapishanesi'ndeki isyan birkaç mahkumun Covid-19'dan hayatını kaybetmesiyle çıktı. Af çağrısı da yapan mahkumlar koronavirüsten ölen iki mahkumun bedeni etrafında toplanarak pazartesi günü isyan başlattı. Perulu yetkililer mahkumların isyan sırasında vurularak öldürüldüğünü belirtti. Hükümlüleri vuran kişiler hakkında soruşturma açıldı. Mahkumların yazdıkları sloganlarda "Yaşama hakkı" ve "Yaşamak istiyoruz ama bu duvarların arkasında" gibi ifadeler yer aldı. Peru'da aşırı yoğunluktaki hapishanelerde şu ana kadar 13 kişi Covid-19'dan öldü. 500 mahkum koronavirüse yakalanırken 100'ün üzerinde hapishane çalışanında da Covid-19 görüldü. Euronews Türkçe

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