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20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Peru'da devlet başkanlığı seçim sonuçları kesinleşti

20 Temmuz 2021, Salı 12:00
Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimini solcu Pedro Castillo'nun kazandığı resmi olarak ilan edildi.

Ulusal Seçim Jürisi'nden (JNE) yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan'daki ilk turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı 2. turda Castillo'nun Özgür Peru Partisi, 8 milyon 836 bin 380 oy alarak yüzde 50,12 ile seçimden zaferle ayrıldı.

Resmi sonuçların 43 gün sonra duyurulduğu ülkede JNE'nin yayımladığı seçim tablosunda Castillo'nun, rakibi Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori'ye 44 bin 58 oy fark attığı görüldü.

Fujimori, sonuçları tanıdığını açıkladı

JNE'nin seçim sonuçlarını ilan etmesinden kısa süre sonra açıklamada bulunan Fujimori, "Bugün, tüm Perululara taahhütlerimi yerine getirdiğimi ve sonuçları tanıyacağımı ilan ediyorum çünkü Anayasa'ya uyacağıma yemin etmiştim." ifadesini kullandı.

Fujimori, 200 bin oya itiraz etmişti

Peru'da resmi sonuçlar henüz açıklanmamasına rağmen sağcı Fujimori, ülke genelinde 802 sandıktaki yaklaşık 200 bin oyun iptali için JNE'ye itiraz etmişti.

Fujimori taraftarları, seçim sonuçlarının şeffaf olmadığını öne sürerek protestolar düzenlemiş, Castillo yanlıları ise uzun süre seçim sonuçlarını açıklamayan JNE'ye tepki göstermişti.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) en son yayımladığı verilere göre, 11 Nisan'daki ilk turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı 2. turda solcu Castillo, 8 milyon 835 bin 579 oy alarak yüzde 50,12 ile seçimden birinci çıkmıştı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, sağcı Fujimori ise 8 milyon 791 bin 521 oy alarak yüzde 49,87 ile az farkla da olsa seçimi kaybetmişti.

Seçimi kazanan aday, Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemi için görev yapacak.

AA

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