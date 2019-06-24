PKK ÖSO'ya saldırdı: 1 ölü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bağlı Marea'daki ÖSO unsurlarına düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bağlı Marea’da nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarına ağır silahlarla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Marea’nın güneyindeki Tel Malid köyünde nöbet tutan ÖSO unsurlarına YPG/PKK'lı teröristlerce ağır silahlarla ateş edildi. ÖSO unsurlarının karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırıda ÖSO mensubu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı AA

Okunma Sayısı: 204

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.