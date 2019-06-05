Plan, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılmasını öngörüyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümüne yönelik “Yüzyılın Anlaşması” planı da dahil Filistin dâvâsı aleyhine olan bütün komploların üstesinden gelinebilmesini temenni ettiğini belirtti.

Abbas, bir sonraki bayramda vatanlarının özgürleştirilmiş, başşehri Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmuş, “Yüzyılın Anlaşması” planı da dahil Filistin meselesi aleyhine olan bütün komploların üstesinden gelinmiş olmasını temenni ettiğini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen “Yüzyılın Anlaşması” planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Planın, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor. İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başşehir olarak teklif edildiği ifade ediliyor.

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FKÖ: Kendi geleceğini belirleyecek olan Filistin halkıdır

Trump’ın damadı Kushner’in Yüzyılın Anlaşması dediği İsrail-Filistin barışına ilişkin dayatmalarını sunmaya hazırlanırken Axios sitesine verdiği ve HBO kanalının yayımladığı demeç, Filistinlilerin tepkisini artırdı. İsrail’in işgal ve ilhakın üzerine ‘Apartheid’ uyguladığı Filistinlilerin kendi kendilerini yönetemeyeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’e resmî tepki Filistin Yönetimi’nden geldi. Trump’ın damadının açıklamalarını ‘kabul edilemez’ diye niteleyen Filistin Yönetimi Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, “Kushner’in açıklamaları İslâm ve Arap ümmetini, Filistin halkını ciddiye almamak ve kışkırtmak anlamına geliyor” dedi. “Kendi geleceğini belirleyecek olan Filistin halkıdır ve çağdaş Filistin devletini kurmaya başkalarından daha muktedirdir” diye devam eden Ebu Rudeyne, işgalden kurtulmak için başkalarının şahitliğini beklemediklerini söyledi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da Arap ülkelerini Kushner’in planını boykot etmeye çağırdı.