Polonya'da Kovid-19 nedeniyle 954 ölüm daha

Polonya Sağlık Bakanlığı, virüsün görüldüğü Mart 2020'den itibaren ülkedeki en yüksek günlük ölü sayısının kaydedildiğini açıkladı.

Avrupa'da salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Polonya'da 27 bin 887 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 2 milyon 499 bin 507'ye çıktı.

Koronavirüs salgınının üçüncü dalgasının etkili olduğu Polonya'da son 24 saatte virüs kaynaklı 954 kişi öldü.

Yaklaşık 38 milyon nüfuslu ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 56 bin 659'a yükselirken son 24 saatte 954 ölümle en yüksek sayı kayıtlara geçti.