Pompeo: Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için askeri güç kullanırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gerekmesi durumunda ABD'nin Venezuela’ya askeri bir operasyon için hazır olduğunu belirtti.

Pompeo, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Venezuela için barışçıl bir çözümü tercih ettiğini belirten Pompeo, "Ama olması gereken bu ise askeri operasyon mümkündür. ABD bunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Pompeo, dün aynı kanala verdiği röportajda askeri hareket seçeneğinin mümkün olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şayet Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için gerekliyse, Başkan (Donald Trump), askeri güç kullanma seçeneğinin mevcut olduğu konusunda oldukça açık ve tutarlı. Umuyoruz ki böyle birşey olmaz. Umarız ki Maduro'nun şiddete başvurmadan ayrılacağı barışçıl bir çözüm olur. Şiddete başvuranları izliyoruz ve onları sorumlu tutacağız. Başkan (Trump), Venezuela demokrasisinin yenileneceği konusunda çok net açıklama yaptı."