Pompeo’ya “İsrail’in yasa dışı yıkımlarını” kınaması çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 40 Demokrat vekil, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, İsrail’in, Filistinliler’e ait Batı Şeria’daki yerleşim yerlerini yıkmasını kınaması çağrısında bulundu.

Demokrat Wisconsin Vekili Mark Pocan öncülüğünde hazırlanan ve Pompeo’ya gönderilen mektuba 40 Demokrat vekil imza attı. Mektupta Demokrat vekiller, son dönemde Filistinliler’e ait Batı Şeria’daki yerleşim yerlerinin yıkımına hız veren İsrail’i durdurması konusunda Pompeo’dan girişimde bulunmasını talep etti. İsrail’in yaklaşımını “ürkütücü ilhak politikası” olarak tanımlayan vekiller, “Eğer bölgede barış görmek istiyorsanız ABD’nin desteklediği politika ürkütücü ilhak yaklaşımı olamaz.” ifadesini kullandı. İsrail’in yasa dışı yerleşim ve yıkım politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan vekiller, Pompeo’ya hitaben, “Uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin ABD yönetimi tarafından reddedilmezi elzemdir. Bölgede İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne katkı yapabilecek tek şey budur.” vurgusunu yaptı.

AA

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