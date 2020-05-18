Portekiz'de normalleşmede ikinci aşamaya geçildi

Kademeli normalleşmede ikinci aşamaya geçen Portekiz'de Başbakan Antonio Costa, "Korkumuzu yenmek zorundayız. Bunu güvenerek ve tedbiri elden bırakmadan yapmalıyız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkisini hafifletmek için kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçen Portekiz'de halka moral vermeyi amaçlayan Başbakan Antonio Costa, bugün açılan kafeteryalardan birinin terasında oturup kahve içti. Kahvaltısını Lizbon'ın Benfica Mahallesi'nde bir kafeteryanın terasında yapan Costa, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korkumuzu yenmek zorundayız. Bunu güvenerek ve tedbiri elden bırakmadan yapmalıyız." dedi. Costa, Kovid-19'un yarattığı ekonomik krizin "hızlı bir şekilde geçmeyeceğini" vurgulayarak, "Maliye Bakanlığının verilerine göre 2019'un rakamlarına 2022'den önce dönemeyeceğiz ama doğru kararları almamız halinde ekonomik toparlanmanın olacağı konusunda iyimserim." şeklinde konuştu. Kademeli normalleşme süreci kapsamında restoran ve kafeteryaların bugünden itibaren teraslarını yüzde 50 kapasite ile açtıklarını belirten Costa, diğer eğlence mekanlarının ne zaman açılacağına dair bir tarih veremeyeceğini ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 426

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.