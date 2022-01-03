Prens Charles’tan selâm var

Birleşik Krallık tahtının varisi Galler Prensi Charles, artan insan hakları ihlallerinin yanı sıra siyasî ve dinî baskılarla karşı karşıya olan insanları selâmladı.

Birleşik Krallık tahtının varisi Galler Prensi Charles, paylaştığı yeni yıl mesajında, ülke vatandaşlarına bir dakikalarını ayırarak dünyanın dört bir yanındaki hürriyeti ve insan hakları savunucularını selâmlamaya çağırdı.

Şarku’l Avsat’ın haberine göre, Prens Charles, Afganistan, Suriye ve Myanmar gibi ülkelerde giderek artan insan hakları ihlâllerinin yanı sıra siyasî ve dinî baskılarla karşı karşıya olan insanları selâmladı. Prens Charles yeni yıl mesajında şunları söyledi; “Yeni bir yıla girerken, bir dakikamızı ayıralım ve dünya genelinde hürriyet ve insan hakları için mücadele eden birçok insanı hatırlayalım. Bu tür zorlukların karşısında cesur bireyler, yerel topluluklar ve uluslar arası kuruluşlar hayati yardım sağlayarak büyük ihtiyaçlara cevap veriyor. Bu çatışmalara barışçıl çözümler ve hepimizin nerede olurlarsa olsunlar ihtiyaç sahiplerini destekleme cesaretine sahip olmamız için duâ ediyorum.” 73 yaşında olan Prens Charles, 95 yaşındaki annesi II. Elizabeth’in ardından taht için ilk sırada yer alıyor

Haber Merkezi