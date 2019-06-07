Putin: Çin ile askeri ittifak kurmuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik müttefik olan Rusya ve Çin’in askeri ittifaklar kurmadığını ve kimseye karşı çalışmadığını belirtti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu SPIEF 2019’da soruları yanıtlayan Putin, Rusya ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin Rusya ve Batı arasındaki ekonomik ilişkilerin yerini alıp almayacağı sorusunun yanıtında, “Çin ile herhangi bir askeri ittifak içinde değiliz. Biz stratejik müttefikiz, kimselere karşı çalışmıyoruz, kendi iyiliğimiz ve partnerlerimizin iyiliği için çalışıyoruz. Bir şeyleri değiştirme veya ikame etme niyetinde değiliz” dedi.

Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin her zaman çok planlı nitelik taşıdığını, eskiden ticaretin de 400 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Putin, “Ticaret hacmi sonra düştü ve bunda bizim suçumuz yok, bu yaptırımları uygulayan biz değiliz. Ticaret neredeyse iki katı düştü. Gerçi şimdi 300 milyar dolara doğru yükselmekte. Sağduyu üstün geliyor ve karşılıklı ticaret büyüyor” ifadelerini kullandı.

Putin, “Biz herkesle çalışmaya açığız” diye ekledi.